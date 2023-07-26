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        Adana'da karısını öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:25
        Adana'da karısını öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        ADANA (AA) - Adana'da karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet, ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşına ise 1 ay hapis verildi.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, iki çocuk annesi Kibar Ö'nün 15 Ağustos 2021'de öldürülmesiyle ilgili tutuklanan kocası O.A.Ö. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık M.Ş. ise duruşmaya katılmadı.

        Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tartıştığı karısını tabancayla öldüren O.A.Ö'nün "eşe karşı kasten öldürme", silahı saklayan arkadaşı M.Ş'nin de "suç delillerini gizleme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık O.A.Ö. savunmasında, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu ve olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

        Müşteki olarak dinlenilen kadının yakınları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını anlattı.

        Mahkeme heyeti, avukatların beyanının alınması sonrası O.A.Ö'yü "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, M.Ş'yi ise "suç delillerini gizleme" suçundan 1 ay hapse çarptırdı.

        Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Kibar Ö'nün 15 Ağustos 2021'de evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan kocası O.A.Ö. ile ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşı M.Ş. hakkında dava açılmıştı.

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