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        Adana'da tırda 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:39
        Adana'da tırda 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

        ADANA (AA) - Adana'da bir tırda 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kenarında bekleyen yabancı plakalı tırdan şüphelendi.

        Araçta narkotik dedektör köpeği "Hulk" ile arama yapan ekipler, dorsenin soğutucu bölümüne gizlenmiş paketlerde 41 kilo 500 gram eroin buldu.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü Bülent Y. (51), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de çalışma hakkında bilgi aldığı ekipleri tebrik etti.

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