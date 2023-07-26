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        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 22:06
        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde araç kiralama meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Başak Mahallesi'nde arkadaşının evine giden B.A'nın yanına gelen S.A, B.Y. ve Ö.C.A. arasında araç kiralama meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler Ö.C.A. ve S.A'nın tabancayla ateş ettiği B.A. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan B.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        B.A'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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