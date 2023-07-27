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        Adana'da eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 00:29
        Adana'da eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Barış Mahallesi'nde aralarında daha önce alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen M.F. ile eniştesi R.D. sokakta tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.D. tabancayla M.F'ye ateş açtıktan sonra kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan M.F, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, olayda kullandığı tabancayla polis ekipleri tarafından yakalanan R.D. emniyete götürüldü.

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