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        Adana'da çalıntı otomobille kaçmaya çalışan kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 08:17
        Adana'da çalıntı otomobille kaçmaya çalışan kişi yakalandı

        ADANA (AA) - Adana'da çalıntı otomobille kaçmaya çalışan kişi polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, daha önceden çalıntı olduğu ihbarı yapılan 31 LK 448 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Otomobildeki M.A, ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek Kıyıboyu Caddesi'ndeki sinyalizasyon direğine çarpan M.A, araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

        Şüphelinin koştuğu bölgede arama çalışması yapan ekipler, M.A'yı bir sitenin otoparkında saklanırken yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

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