Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da gasp iddiasıyla tutuklanan sanığa 15 yıl hapis talebi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:26
        Adana'da gasp iddiasıyla tutuklanan sanığa 15 yıl hapis talebi

        ADANA (AA) - Adana'da sokakta yürüyen kişinin cep telefonunu silah zoruyla gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde A.F'nin gasbedilmesiyle ilgili 22 Aralık 2022'de tutuklanan S.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkem﻿esince kabul edilen iddianamede, sanık için "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

        İddianamede, S.S'nin, gece saatlerinde sokakta yürüyen müşteki A.F'yi darbedip, silah tehdidiyle cep telefonunu çaldığı belirtildi.

        Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!

        Benzer Haberler

        Adana'daki darp ve silahla yaralama olayıyla ilgili yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Adana'daki darp ve silahla yaralama olayıyla ilgili yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Adana sahilinde atlı polisle güvenlik önlemi
        Adana sahilinde atlı polisle güvenlik önlemi
        Adana'da çalıntı otomobille kaçmaya çalışan kişi yakalandı
        Adana'da çalıntı otomobille kaçmaya çalışan kişi yakalandı
        ÇALINTI OTOMOBİL İLE POLİSTEN KAÇTI, KAZA YAPINCA YAKALANDI
        ÇALINTI OTOMOBİL İLE POLİSTEN KAÇTI, KAZA YAPINCA YAKALANDI
        Çalıntı otomobil ile polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı
        Çalıntı otomobil ile polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı
        Adana'da eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
        Adana'da eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı