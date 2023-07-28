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        Adana'da eğitimlerini tamamlayan 56 acemi er yemin etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:39
        Adana'da eğitimlerini tamamlayan 56 acemi er yemin etti

        ADANA (AA) - Adana'da temel eğitimlerini tamamlayan 56 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı'nda 2003-2 dönem acemi erlerin katılımıyla düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Vali Süleyman Elban, buradaki konuşmasında, ordunun "peygamber ocağı" olarak görüldüğünü söyledi.

        Fırsat bulduğunda vatan toprağına hainlik etmek isteyenlerin olduğunu ifade eden Elban, "Siz kıymetli Mehmetçiğimizin, askerimizin, polisimizin fedakarlığı sayesinde ve tabii ki Anadolu irfanına sahip mukaddes ailelerinizin fedakarlığı, gücü sayesinde bu vatan inşallah ilelebet payidar kalacaktır." dedi.

        İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt da askerlerden, ettikleri yeminin tüm yaşantılarında kılavuz olmasını isteyerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği, her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu kutsal vatanı birlik ve beraberlik ruhu içinde yemininize sonsuza dek bağlı kalarak her zaman ve koşulda koruyun." diye konuştu.

        Birliğe ilk katılan askere ödül verilen programda, 56 acemi erin yemin etmesinin ardından geçit töreni düzenlendi.

        Törene, askerlerin aileleri de katıldı.

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