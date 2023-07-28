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        Adana'da tartıştığı hayvan satıcısını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:53
        Adana'da tartıştığı hayvan satıcısını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı küçükbaş hayvan satıcısını tabancayla yaralayan zanlı cezaevine gönderildi.

        İddiaya göre, Şahin G. (51), Şambayadı Mahallesi'nde küçükbaş hayvan satıcılığı yapan Basri A'dan (49) parasını sonra verme koşuluyla 2 koyun aldı.

        Taraflar arasında borcun zamanında ödenmediği gerekçesiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında Şahin G, tabancayla ateş ettiği Basri A'yı yaraladı.

        Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Şahin G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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