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        Adana'da iş yerine giren hırsızların mutfakta yemek yemesi güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:31
        Adana'da iş yerine giren hırsızların mutfakta yemek yemesi güvenlik kamerasında

        ADANA (AA) - Adana'da oto tamirhanesine giren 2 şüphelinin, yedek parça ve elektronik malzeme çalması ile mutfakta yemek yemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Mesut Taşkın ve ortaklarının, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tamirhanesine 24 Temmuz gece saatlerinde hırsız girdi.

        Güvenlik alarmının çalması üzerine polis ve iş yeri sahipleri tamirhaneye gitti.

        Taşkın, işletmedeki 90 bin lira ile yaklaşık 800 bin lira değerindeki yedek parça ve elektronik malzemenin çalındığını fark etti.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 2 kişi oldukları görülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        - İşletmedeki otomobili de çalmaya çalıştılar

        Mesut Taşkın, AA muhabirine, güvenlik alarmının geç devreye girmesi nedeniyle hırsızların rahat hareket ettiğini söyledi.

        Zanlıların, iş yerindeki bir otomobili de götürmeye çalıştığını belirten Taşkın, şöyle konuştu:

        "Şüpheliler, aracı çalmaya çalışırken alarm devreye girince kaçıyor. Yaklaşık 2,5 dakika sonra da polisler iş yerimize geliyor. Alarm sistemi sağlıklı çalışsaydı müşterilerimin araçları için siparişle aldığım yedek parçalar, elektronik malzemeler ve paramız çalınmazdı. Dişimizden tırnağımızdan artırdıklarımızla yaklaşık 9 ay önce bu iş yerini açmıştık. Bu olay bizi maddi manevi çok yıprattı. Zanlıların bir an önce yakalanmasını umut ediyoruz."

        Güvenlik kamerası kaydına göre, zanlılar, tamirhanedeki malzemeleri aldıktan sonra mutfağa yöneliyor. Buzdolabındaki yiyecekleri birbirleriyle paylaşan şüpheliler, buradaki otomobili de çalmak isterken alarm devreye girince bisikletlere yöneliyor. Zanlılardan biri kaçarken düşünce, aldığı bisikleti bırakıp işletmeden uzaklaşıyor.

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