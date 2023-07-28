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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:03
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        ADANA (AA) - Adana'da bisikletine gizlediği sentetik uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık D.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde yanına gelen 2 kişiye bisikletinin gövdesine gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        D.K. ise savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia etti.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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