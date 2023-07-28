Altın Koza'da, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı belirlendi
ADANA (AA) - Adana'da 18-24 Eylül'de düzenlenecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı, yönetmen Ömer Faruk Sorak oldu.
Festival komitesinin açıklamasına göre, Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen Sorak üstlenecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sinemaya desteklerinin devam edeceğini belirtti.
Festivaldeki tüm kategorilerde ödüllerin artırıldığını ifade eden Karalar, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "en iyi film" ödülünün 500 bin lira olacağını kaydetti.
30. Adana Altın Koza Film Festivali, 18-24 Eylül'de gerçekleştirilecek.