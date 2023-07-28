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        FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:50
        FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

        ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütte "ev abiliği" yaptığı öne sürülen tutuksuz K.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı belirtilen K.Ö'nün, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının olduğu, askeri okul kazanan kişilerin takibini yaptığı ve "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği anlatıldı.

        İfadelerine yer verilen tanık A.G. de sanıkla örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını savunarak, "K.Ö. ile kaldığımız FETÖ'ye bağlı evde, örgüt elebaşına ait kitaplar okutuluyordu. K.Ö. ise örgüt içinde 'ev abiliği' görevini yapıyordu." suçlamasında bulundu.

        Hakkındaki iddiaları reddeden K.Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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