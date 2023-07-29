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        Adana'da kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:13
        Adana'da kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kuyumcudan yaptıkları hırsızlık güvenlik kamerasına yansıyan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giren 2 kadın ve 2 genç kız, yüzük almak istediklerini söyledi.

        İşletme sahibi A.S, yüzük gösterdiği sırada şüphelilerden birinin tezgahın arkasına geçmeye çalıştığını fark edince tepki gösterdi.

        Tartışmanın ardından yüzükleri sayan A.S, eksik olmadığını görünce şüphelilerin dükkandan ayrılmasına izin verdi.

        Olay sonrasında güvenlik kamerası kaydını izleyen işletme sahibi, zanlılardan birinin tezgahtaki 200 gram hurda altını el çabukluğuyla çaldığını belirledi.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Döndü P. (34), Derya P. (41), Filiz K. (22) ve S.P. (16) olduğunu tespit etti.

        Kırıkkale'de yaşadıkları belirlenen zanlılardan Döndü P. ve Derya P, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Polis, firari 2 şüpheliyi arıyor.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelilerden birinin, işletme sahibi başka yöne bakarken tezgahtaki altını çarşafın altına gizlemesi yer aldı.

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