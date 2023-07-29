Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ceyhan'da "Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 17:47
        Ceyhan'da "Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı" yapıldı

        ADANA (AA) - Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Ceyhan ilçesinde "Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı" düzenlendi.

        İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Ceyhan Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal üretimin öngörülebilir ve sürdürülebilir olması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde "Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu" oluşturulacağını belirtti.

        Üretim planlamasında, sözleşmeli üretimin önemli olduğunu ifade eden Tekin, "Üreticimiz sözleşmeli üretime yönelir ve bu yaygınlaşırsa, üretim yaptıktan sonra ürününü kime satacağını bilecek. Dolayısıyla ürünün değerlendirilememesi, elde kalması gibi konular ortadan kalkmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Tekin, üreticiler ile oda ve borsaların görüşlerinin Bakanlığa sunulacağını kaydetti.

        Toplantıya, Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Mehmet Öztürk de katıldı. ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Geliş tarihi belli oldu!
        Geliş tarihi belli oldu!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk

        Benzer Haberler

        Denizde 4 gün yaşam mücadelesi veren 2 arkadaşa geçen teknelerdekiler kayıtsız kalmış
        Denizde 4 gün yaşam mücadelesi veren 2 arkadaşa geçen teknelerdekiler kayıtsız kalmış
        Adana'da gölete giren genç boğuldu
        Adana'da gölete giren genç boğuldu
        FETÖ'nün sözde Almanya Paderborn sorumlusuna 15 yıla kadar hapis talebi
        FETÖ'nün sözde Almanya Paderborn sorumlusuna 15 yıla kadar hapis talebi
        Çarşaf giyip kuyumcudan 200 gram altın çaldı
        Çarşaf giyip kuyumcudan 200 gram altın çaldı
        Adana'da kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
        Adana'da kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
        Depremde ailesini kaybeden avukattan, müteahhit ve mühendisin tahliyesine tepki
        Depremde ailesini kaybeden avukattan, müteahhit ve mühendisin tahliyesine tepki