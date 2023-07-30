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        GÜNCELLEME - Topladığı altınlarla kaçtığı iddiasıyla İzmir'de yakalanan kuyumcu tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 10:26
        GÜNCELLEME - Topladığı altınlarla kaçtığı iddiasıyla İzmir'de yakalanan kuyumcu tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'da müşterilerinden yüksek kar vaadiyle topladığı altınlarla kaçtığı gerekçesiyle İzmir'de yakalanan kuyumcu tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kuyumculuk yapan A.K (45), iddiaya göre, yüksek kar vadettiği bazı müşterilerinden altın topladı.

        Bir süre sonra iş yerini kapatan A.K'ye ulaşamayan vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İzmir'e kaçtığını belirledi.

        Tanınmamak için peruk takarak gezdiği tespit edilen zanlı, Bornova ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

        A.K'nin, emniyetteki ifadesinde, "Mahallede altınlarını veren kişiler, bir süre sonra daha fazla kar payı istemeye başladı. Sonra da iş yerim kurşunlandı. Can güvenliğim olmadığı için kaçmak zorunda kaldım. Söyledikleri kadar değil, 10-20 milyon lira borcum var. Evimi satılığa çıkardım, paralarını ödeyeceğim." dediği öğrenildi.

        İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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