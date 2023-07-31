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        Adana'daki cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 09:51
        Adana'daki cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan maktulün 3 arkadaşından 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Başak Mahallesi'nde 26 Temmuz'da arkadaşları Bayram Akbaş'ı (25) ortak kiraladıkları otomobili kendilerinden habersiz kullandığı gerekçesiyle tabancayla öldürdükleri iddia edilen firari 3 şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

        Ekipler, olaya karışan maktulün arkadaşları Ömercan A. (21), Samet A. (23) ve Bayram Y'nin (22) kaçarken kullandıkları kiralık otomobilin Ali Hocalı Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

        Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, üç şüpheliyi park halindeki araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız iki tabancayla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömercan A. ve Samet A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Bayram Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Başak Mahallesi'nde 26 Temmuz'da Bayram Akbaş tabancayla öldürülmüş, olay yerinden kaçan üç zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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