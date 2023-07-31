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        Adana Demirsporlu oyuncular Avrupa'da tur için umutlu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:02
        Adana Demirsporlu oyuncular Avrupa'da tur için umutlu

        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 3 Ağustos Perşembe günü Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak Adana Demirspor'da oyuncular tur atlayacaklarına inanıyor.

        Kanat oyuncusu David Akintola, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları CFR Cluj maçının ardından rövanş karşılaşması için hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilere, sezonun ilk maçını oynadıklarını, göreve yeni gelen teknik direktör Patrick Kluivert'in sistemine ayak uydurmaya çalıştıklarını söyledi.

        İlk maçta alınan beraberliğin iyi bir netice olduğuna inandığını ifade eden Akintola, "Şimdi evimizde oynayacağız. Sahamızda elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçta galip gelmek istiyoruz. Kendi performansıma gelince tabii ki daha iyi işler yapabilirim, daha iyi oynayabilirim. Fakat belirttiğim gibi bu henüz sezonun ilk maçıydı." dedi.

        Akintola, taraftarın kendisinden gol atmasını beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Hocamız, bizden sürekli her zaman en iyisini istiyor. Bunu antrenmanlarda da görüyoruz. Bizim de oyuncular olarak kendimizden beklentimiz bu yönde ve bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Yine belirttiğim gibi bu ilk maçımızdı, şimdi kendi evimizde ikinci maçımızı oynayacağız. Kendi taraftarımız önünde elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi sonuç elde etmek istiyoruz. Ben de tabii ki takıma destek olabilme adına gol atmayı ve asistler yapmayı her zaman istiyorum."

        - Manev: "Öncelikli hedefimiz gruplara kalabilmek"

        Defans oyuncusu Jovan Manev de takım olarak Avrupa'daki ilk maçlarından iyi bir sonuçla ayrıldıklarına inandığını dile getirdi.

        Tüm konsantrasyonlarını önlerindeki ikinci maça yönelttiklerini aktaran Manev, "Umarım taraftarlarımız önünde bir sonraki tura geçmenin sevincini yaşarız. " diye konuştu.

        Manev, kupadaki hedeflerine dair soruya, "Öncelikli hedefimiz gruplara kalabilmek. Bunun için mücadele gösteriyoruz fakat ilk düşünmemiz gereken, konsantrasyonumuzu vermemiz gereken maç, CFR Cluj maçı. Maçlara adım adım bakmamız gerekiyor. Bu şekilde ilerlemeliyiz." diye cevap verdi.

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