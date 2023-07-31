Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da 6 kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia edilen 3 sanığa dava

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 14:34
        Adana'da 6 kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia edilen 3 sanığa dava

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, husumetli oldukları 6 kişiyi tüfekle yaraladıkları iddiasıyla 1'i tutuklu 3 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Yeşiltepe Mahallesi'nde 22 Ekim 2022'de 6 kişinin parkta oturduğu sırada silahla yaralanmasıyla ilgili tutuklanan M.Y. ile adli kontrol tedbiri altına alınan tutuksuz F.Y. ve M.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müştekiler ile sanıklar arasında önceye dayalı husumet bulunduğu, olay günü C.Y, E.Y, M.B, M.Y, Ö.Y. ve S.Ö'nün Yeşiltepe Mahallesi'nde parkta oturdukları sırada sanık M.T'nin buradan geçtiği, aralarında tartışma yaşandığı belirtildi.

        Tartışma sonrası parktan ayrılan M.T'nin bir süre sonra F.Y. ve M.Y. ile araçla parka geldiği, sanıkların burada oturan müştekilere araç içinden pompalı tüfekle ateş ederek yaraladıkları kaydedildi.

        "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen 3 sanık, iddianamedeki ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

        Sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Anne babalar dikkat! Furkan 3.5 yaşındaydı! Öldüren pencere!
        Anne babalar dikkat! Furkan 3.5 yaşındaydı! Öldüren pencere!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor'da Manev ve Akintola rövanş maçı öncesi konuştu
        Adana Demirspor'da Manev ve Akintola rövanş maçı öncesi konuştu
        Adana Demirsporlu oyuncular Avrupa'da tur için umutlu
        Adana Demirsporlu oyuncular Avrupa'da tur için umutlu
        Adana'da 10 milyon 370 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Adana'da 10 milyon 370 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
        Arkadaşlarını, birlikte kiraladıkları otomobili habersiz aldığı için öldürm...
        Arkadaşlarını, birlikte kiraladıkları otomobili habersiz aldığı için öldürm...
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama