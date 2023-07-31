Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da evinin önünde oynarken yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 18:07
        Adana'da evinin önünde oynarken yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinin önünde oynarken sırtına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan 6 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Aydınlar Mahallesi'nde Canan (34) ve Deniz Ergün (39) çiftinin iki çocuğundan 6 yaşındaki Meliha Beray Ergün, 28 Temmuz'da evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde oynarken bir anda çığlık atıp yere düştü.

        Ergün çifti, demir batması sonucu sırtından yaralandığını düşündükleri kızlarını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Hastanede röntgeni çekilen çocuğun sırtına mermi isabet ettiği belirlendi.

        Sırtındaki mermi ameliyatla çıkarılan çocuk daha sonra serviste gözetime alındı.

        - "Bir böcek tarafından ısırıldığını düşünüyor"

        Anne Canan Ergün, gazetecilere, kızının arkadaşlarıyla oynadığı sırada yaralandığını belirterek, hastaneye gittiklerinde sırtına yorgun mermi isabet ettiğini öğrendiklerinde duruma inanamadıklarını söyledi.

        Evlerinin bulunduğu bölgede sürekli silah sesi duyduklarını anlatan Ergün, sorumluların tespit edilmesini ve gerekli cezayı almalarını istedi.

        Ergün, yaşadıkları olaydan sonra komşularının da çocuklarını site bahçesine indirmeye çekindiğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Kızımın çok şükür hayati tehlikesi yok ama korkuyor. Bir böcek tarafından ısırıldığını düşünüyor. Yaralanmasına neden olan şeyin bir kurşun olduğunu şu an bilmiyor. O daha çok küçük bir çocuk. Artık nasıl güvenle aşağıya inip oyun oynayacağını ve sosyal hayata adapte olacağını bilemiyoruz. Yetkili olmayan insanlar silah kullanmasınlar. Bir kutlama yaparken silah kullanmasınlar. Benzer olayları duyduğumuzda üzülürdük ama bizim başımıza da aynı olay geldi. Allah kimseye evlat acısı göstermesin."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?

        Benzer Haberler

        Adana'da morgda karışan cenaze, yeniden defnedildi
        Adana'da morgda karışan cenaze, yeniden defnedildi
        Karışan cenaze mezardan çıkarılıp, yeniden toprağa verildi
        Karışan cenaze mezardan çıkarılıp, yeniden toprağa verildi
        Adana'da 6 kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia edilen 3 sanığa dava
        Adana'da 6 kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia edilen 3 sanığa dava
        Adana Demirspor'da Manev ve Akintola rövanş maçı öncesi konuştu
        Adana Demirspor'da Manev ve Akintola rövanş maçı öncesi konuştu
        Adana Demirsporlu oyuncular Avrupa'da tur için umutlu
        Adana Demirsporlu oyuncular Avrupa'da tur için umutlu
        Adana'da 10 milyon 370 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Adana'da 10 milyon 370 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi