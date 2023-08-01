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        Adana'da tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:24
        Adana'da tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kuzenini tabancayla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        Fatih Mahallesi'nde 28 yaşındaki Rafet Deveci'nin 26 Temmuz'da tabancayla öldürülmesiyle ilgili yakalanan kuzeni Abdullah B'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye çıkarılan Abdullah B, savcılıktaki sorgusu sonrası sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, 26 Temmuz'da Abdullah B'nin pompalı tüfekle havaya ateş açması sonrası sokakta elektrik kesintisi yaşanması nedeniyle Rafet Deveci, kuzenine tepki göstermişti.

        Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah B'nin elindeki tüfeği bırakıp tabancayla ateş ederek vurduğu kuzeni Deveci hayatını kaybetmişti.

        Olay yerinden motosikletle kaçan Abdullah B, Mücahitler Caddesi'nde yakalanmıştı.

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