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        Adana'da kamyonetin altında kalan yaya öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:09
        Adana'da kamyonetin altında kalan yaya öldü

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaya hayatını kaybetti.

        Şair Hasibe Hatun Caddesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Emel Şenyılmaz (66), geri manevra yapan A.T'nin kullandığı 01 AHY 539 plakalı kamyonetin altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, Şenyılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, sürücü A.T'yi gözaltına aldı.

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