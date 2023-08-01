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        GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalında kaybolan genç kızın cesedine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:08
        GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalında kaybolan genç kızın cesedine ulaşıldı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında kaybolan genç kızın cesedi bulundu.

        Köprülü Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir genç kızın akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler genç kızı bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.

        Aramada yaklaşık 5 kilometre mesafede genç kızın cesedine ulaşıldı.

        Ölen gencin aynı mahallede ikamet eden Ayşe Çetin (18) olduğu bildirildi.

        Olayı haber alarak cesedin bulunduğu bölgeye giden Çetin'in yakınları gözyaşı döktü.

        Görgü tanıklarından Aziz Karayürek, gazetecilere, kanal kenarında yürürken genç kızın suda çırpındığını fark ettiğini belirterek "Bir süre suda batıp çıktı. Daha sonra gözden kayboldu. Yüzme bilmediğim için bir şey yapamadım." dedi.

        Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.​​​​​​​

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