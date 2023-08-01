Hatay'da askeri aracın tıra çarpması sonucu 10 asker yaralandı
Hatay'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 10 asker yaralandı.
HATAY (AA) - Hatay'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 10 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, askeri araç, Dörtyol'dan İskenderun istikametine seyreden H.Ç. idaresindeki 51 HC 358 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada 10 askeri personel hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.