Adana'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 sanığa dava

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 90 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6'sı tutuklu 7 sanığa müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 24 Eylül 2022'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde tekerlekli sandalyede bekleyen Rahime Eker'in (90) başından vurularak yaşamını yitirmesi, torunu S.Y. (24) ile kavgaya karışan 4 zanlının da yaralanmasıyla ilgili tutuklanan A.K, M.A.Y, U.G, Y.D, M.T ve M.S.Ç. ile hakkında adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz F.U. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.S.Ç. ile A.K. arasında husumet bulunduğu, olay günü de ayrı ayrı araçlardaki sanıkların trafik ışıklarında denk geldiği belirtildi.

Trafik ışıklarındaki tartışmanın ardından otomobillerle kovalamaca yaşandığı, iki otomobildeki 7 sanığın birbirlerine silahlarla ateş ettiği, bu sırada sokakta bekleyen Rahime Eker'in öldüğü, evdeki torunu S.Y'nin ve 4 sanığın yaralandığı iddianamede anlatıldı.

İddianamede, sanıklar A.K, M.S.Ç, M.T, M.A.Y, U.G, Y.D. ve F.U'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma"dan 8'er yıla ve "kasten yaralama" suçundan da 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olayın geçmişi

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 24 Eylül 2022'de aralarında kovalama yaşanan iki otomobildeki şüpheliler, birbirlerine silahlarla ateş açmıştı.

Silahlı kavga sırasında evinin önünde tekerlekli sandalyede bekleyen 90 yaşındaki Rahime Eker ve evdeki torunu S.Y. ile 4 şüpheli yaralanmıştı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, diğer yaralılar hastanelere kaldırılmıştı.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler A.K, M.A.Y, U.G. ve Y.D. 28 Eylül 2022'de, M.T ve M.S.Ç. 20 Ekim'de tutuklanmış, F.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.