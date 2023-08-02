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        Adana Demirspor'a yarın konuk olacak CFR Cluj Adana'ya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:38
        Adana Demirspor'a yarın konuk olacak CFR Cluj Adana'ya geldi

        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Romanya temsilcisi CFR Cluj, Adana'ya geldi.

        Teknik direktör Andrea Mandorlini, teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafileyi taşıyan özel uçak, Adana Havalimanı'na indi.

        Pasaport kontrolünün ardından otele geçen ekip, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Mandorlini, idman öncesinde düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

        Romanya'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 1-1 berabere kalan Adana Demirspor ile CFR Cluj, yarın saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

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