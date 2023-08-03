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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:40
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satanların tespit edilip yakalanması için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belirlediği 5 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde, 7 bin 615 uyuşturucu hap, reçeteyle satışı yapılan 48 uyuşturucu etkili hap, 457 gram esrar, 86,87 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

        Ekipler, adreslerdeki şüpheliler Cavit G, Yalçın Ö, Sefer T, Bilal Ş. ve Mesut T'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Cavit G. nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 4'ü tutuklandı.

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