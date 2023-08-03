Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da FETÖ sanığı eski emniyet müdürünün 15 yıla kadar hapsi istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:16
        Adana'da FETÖ sanığı eski emniyet müdürünün 15 yıla kadar hapsi istendi

        ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu öne sürülen eski 3. sınıf emniyet müdürü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle açığa alınan ve ilerleyen süreçte resen emekli edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü tutuksuz A.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık M.S'nin, "Adana'da görev yaptığım süre zarfından FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldım. Burada A.A'nın da içinde bulunduğu bir sohbet grubumuz vardı. Dönüşümlü bir şekilde evlerimizde toplantı yapılıyordu. Sohbet toplantılarında örgüt elebaşının kitapları okunurdu." şeklindeki ifadesine yer verildi.

        Sanığın Polis Akademisi eğitiminden sonra Aydın'daki polis okulunda görev yaptığı, burada örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığı ve rütbeli emniyet mensuplarını FETÖ'nün "ofis" olarak isimlendirdiği evlere yönlendirdiği iddianamede anlatıldı.

        İddianamede, sanığın 2003-2015'te de Adana'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında bulunduğu, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı ve FETÖ'ye bağlılığını devam ettirdiği belirtilerek, A.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

        Sanık A.A. ise iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!

        Benzer Haberler

        Arkadaşının kavga ettiği kişilerle hastanede karşılaştı, korkup havaya ateş...
        Arkadaşının kavga ettiği kişilerle hastanede karşılaştı, korkup havaya ateş...
        Adana´da `torbacı´ operasyonunda 4 tutuklama
        Adana´da `torbacı´ operasyonunda 4 tutuklama
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        CFR Cluj Teknik Direktörü Mandorlini: Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz
        CFR Cluj Teknik Direktörü Mandorlini: Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz
        Patrick Kluivert: İlk maça göre daha iyi bir sonuç almamız lazım
        Patrick Kluivert: İlk maça göre daha iyi bir sonuç almamız lazım
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçına doğru
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçına doğru