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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 4 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:15
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 4 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evin damında uyuşturucu satarken yakalanan 2'si tutuklu 4 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 9 Ocak'ta tutuklanan B.B. ve E.K. ile haklarında adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz sanıklar K.Y. ve M.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, ihbar üzerine polis tarafından Akkapı Mahallesi'nde E.K'ye ait eve düzenlenen operasyonda, sanıklar K.Y. ve M.T'nin ikametin giriş kısmında gözcülük yaparken, B.B. ve E.K'nin ise yanlarına gelen kişilere evin damındaki kulübede sakladıkları sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandıkları belirtildi.

        Ekiplerin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi, uyuşturucu paketleme malzemesi ve mutfak dolabında uyuşturucu hap ele geçirdiği anlatılan iddianamede, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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