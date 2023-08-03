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        Altın Koza'da "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:20
        Altın Koza'da "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri belirlendi

        ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince 18-24 Eylül'de yapılacak 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

        Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen ödüller, bu yıl şarkıcı Belkıs Özener ile senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner'e verilecek.

        Ödüller, 18 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

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