Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Ruben Wyns (Belçika)
Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye,
CFR Cluj: Sava, Camora, Ajeti, Muhar, Kresic, Mogos, Krasniki, Avunou, Cvek, Yeboah, Birligea
Gol: Dk. 43 Akintola (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 21 Svensson (Yukatel Adana Demirspor)
ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Yukatel Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
12. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
17. dakikada Camora'nın sol kanattan yaptığı ortada Birligea'nın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Birligea'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
31. dakikada kullanılan köşe atışı sonrası CFR Cluj savunmasının ceza yayına doğru uzaklaştırdığı topa Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
43. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkte yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar, maçtan önce Kulüp Başkanı Murat Sancak ve taraftarların resmedildiği koreografiyi sergiledi.