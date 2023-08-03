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        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 23:09
        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Ruben Wyns (Belçika)

        ​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 90+3 Dorukhan Toköz), Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 90+10 Nani), Akintola (Dk. 69 Manev), Ndiaye

        CFR Cluj: ﻿Sava, Camora, Ajeti, Muhar, Kresic, Mogos, Krasniki (Dk. 75 Konoplianka), Avunou (Dk. 75 Tachtsidis), Cvek, Yeboah (Dk. 75 Manea), Birligea (Dk. 75 Betancor)

        Goller: Dk. 43 Akintola (Yukatel Adana Demirspor​​​​​​​), Dk. 68 Mogos (CFR Cluj)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Svensson, Dk. 64 Ndiaye, Dk. 90+10 Belhanda (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 64 Birligea, Dk. 78 Ajeti, Dk. 90+2 Cvek, Dk. 90+6 Tachtsidis (CFR Cluj)

        Kırmızı kart: Dk. 62 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor)

        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Yukatel Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u sahasında 2-1 yenerek tur atladı.

        50. dakikada Belhanda'nın savunmanın arkasına sarkan Akintola'ya pasında araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

        53. dakikada soldan ceza sahasına giren Akintola'nın ortasında top yan ağlarda kaldı.

        62. dakikada Cluj penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Gravillon ile Birligea'nın mücadelesinde Birligea yerde kalınca hakem Nathan Verboomen penaltı noktasını gösterdi. Kırmızı kart gören Gravillon, takımını 10 kişi bıraktı.

        68. dakikada Cluj beraberliği yakaladı. Mogos'un kullandığı penaltıda kaleci Karacic doğru tarafa uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

        79. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı.

        90+4. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Stambouli'nin paslaşarak kullandığı serbest atışta Belhanda'nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ndiaye'nin ceza sahası içinde sol kanattan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

        Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor 2-1 galip geldiği maçta bir üst tura yükseldi.

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