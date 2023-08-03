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        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 23:47
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçının ardından

        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek elenen Romanya temsilcisi CFR Cluj'un teknik direktörü Andrea Mandorlini, "iki dikkatsizlik, iki hata bize tura mal oldu." dedi.

        Mandorlini, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolda bazen böyle zor anların yaşanabildiğini ifade etti.

        Elendikleri için üzgün olduğunu ifade eden Mandorlini, "Baktığınızda iki dikkatsizlik, iki hata bize tura mal oldu. Aslında tur tam bize doğru gelmişken, hem ilk yarının sonunda hem ikinci yarının sonunda iki hatadan dikkatsizlikte yediğimiz iki gol sonucu turu kaybetmiş olduk. Tabii ki de çok üzünüz." diye konuştu.

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