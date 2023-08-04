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        Yukatel Adana Demirspor - CFR Cluj maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 00:18
        Yukatel Adana Demirspor - CFR Cluj maçının ardından

        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u sahasında 2-1 yenerek tur atlayan Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktör Patrick Kluivert, "Bu takım ruhuyla, bu takım mücadelesiyle daha çok fazla yürüyeceğimiz bir yol var." dedi.

        Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun başlangıcında rakibin ilk maçtakinden farklı bir sistemle karşılarına geldiğini belirtti.

        Maça hızlı şekilde adapte olup ilk 20 dakika maçı domine ettiklerini ifade eden Kluivert, şunları bildirdi:

        "Hatta topu çevirerek hızlı bir şekilde rakibin arkasına da sarkmaya çalıştık. Sonrasında onlar da uzun toplarla biraz tehlikeli olmaya çalıştılar ama biz tabii ki de nötralize etmekte hiç sıkıntı yaşamadık. Sonrasında kornerden güzel bir gol attık. Çalıştığımız yerlerden de gol atabilmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. İlk yarıyı 1-0 bitirmek de tabii ki de her zaman mutluluk verici."

        Kluivert, rakip kalecinden gelen uzun top sonrası stoperin hatasıyla oluşan penaltıyla rakibin beraberliği yakaladığını ve kendilerinin 10 kişi kaldıklarını anımsattı.

        - "Muazzam bir mücadele verdi takım"

        Takımıyla çok fazlasıyla gurur duyduğunu belirten Kluivert, şunları dile getirdi:

        "Çünkü 10 kişi kalıyorsunuz. 11'e karşı 10 kişi mücadele veriyorsunuz ve rakibiniz hiçbir şekilde size saldıramıyor. Bu, bizim ofansif oyunculardan korktukları anlamına geliyor. Baktığınızda bizim yapımız bozulmadığı için de sonrasında oynarken de hiçbir şekilde maçı rakibe tam anlamıyla vermedik. Ama tabii ki de bu gurur verici. Çünkü muazzam bir mücadele verdi takım."

        Kluivert, maçın devamında kazanılan serbest atışın kullanılmasıyla öne geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Baktığınızda o attığımız gol, aslında dün antrenmanda çalıştığımız bir frikik pozisyonuydu. Böyle gol atmak bile çok fazlasıyla duygular yaşatabiliyor insana. Böyle kazanmak gerçekten mutluluk verici. Ama şunu da söylemem lazım, biz şu ana kadar herhangi bir şey başarmadık hala. Sadece yolun başındayız. Bu takım ruhuyla, bu takım mücadelesiyle daha çok fazla yürüyeceğimiz bir yol var. O yüzden bir dahaki rakibimizin gereken analizlerini yaparak hazırlanmaya başlayacağız."

        Kluivert, soru üzerine "Muazzam bir taraftar grubuna sahibiz. Daha stada gelirken otobüsten onların karşılamasını görebildik, yaşayabildik ve bizlere yaşattıkları o duygular, tabii ki de bize on ikinci adam hissiyatını verdiler. Maçta da bu şekilde olduğunu hepimiz gördük. Muazzam bir atmosferdi. Gelecekte de kesinlikle hem onlar bizden çok keyif alacaklar hem de biz onlardan çok fazlasıyla keyif alacağız." diye cevap verdi.

        Öte yandan maçın bitiş düdüğünün ardından Başkan Murat Sancak, sahaya inerek mikrofonla oyuncuları Fredrik Gulbrandsen'in Adana Demirspor'daki son maçı olduğunu söyledi. Gulbrandsen, plaket verildi.

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