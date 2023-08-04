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        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 00:36
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçının ardından

        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u sahasında 2-1 yenerek tur atlayan Yukatel Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, maçın ardından yaptığı açıklamada, 10 kişi kalmalarına rağmen galip gelebildikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Sancak, güzel bir maç olduğunu ve her şeyden önce iki takımı da tebrik ettiğini belirtti.

        Böyle bir sıcak havada futbol oynamanın zor olduğunu ifade eden Sancak, şunları kaydetti:

        "1-0'dan sonra penaltı ve kırımızı kart bütün hesapları altüst etti ama inanıyorduk, o noktada futbolcular ellerinden geleni yaptılar. Bu fırsattır, şanstır. 10 kişi kalmana rağmen galip gelebiliyorsan ne mutlu bize. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Osijek çıktı, Hırvat takımıyla oynayacağız. İlk maçımız burada. Bu turu da aşağı Play Of'tan da çıkıp gruplara kalmak istiyoruz. O gücümüz var mı? Var. Yapılacak takviyelerle beraber inşallah en azından ülkemize iyi puanlar kazandırıp bu sezon da bu heyecanı yaşayıp gruplardan çıkmak istiyoruz."

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