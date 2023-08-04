Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da kadının çantasından cep telefonu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 09:52
        Adana'da kadının çantasından cep telefonu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının çantasından cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde iki çocuğuyla kaldırımda yürüyen D.Y. (23) bir süre sonra sırt çantasındaki cep telefonunun çalındığını fark edip durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalan kişinin çeşitli olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Abdurrahman D. (37) olduğunu belirledi.

        Polisin çalışmasıyla Sefa Özler Caddesi'nde yakalanan şüpheli, cep telefonunu tanımadığı birine sattığını öne sürdü.

        Emniyetteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüpheli, buradan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Olay anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda şüphelinin, çocuklarıyla kaldırımda yürüyen D.Y'nin arkasından yaklaşıp sırt çantasındaki cep telefonunu alıp hızla uzaklaşması yer aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!

        Benzer Haberler

        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçının ardından
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçının ardından
        Patrick Kluivert: 10 kişi kaldıktan sonra takımımla daha çok gurur duydum
        Patrick Kluivert: 10 kişi kaldıktan sonra takımımla daha çok gurur duydum
        Yukatel Adana Demirspor - CFR Cluj maçının ardından
        Yukatel Adana Demirspor - CFR Cluj maçının ardından
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçının ardından
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçının ardından
        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi