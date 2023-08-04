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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl 3 ay hapis

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:34
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl 3 ay hapis

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 11 yıl 3 ay hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinde, gece vakti motosiklet ile yanına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren İ.B, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 3 ay hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı İ.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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