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        Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:35
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        Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç öldü
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        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

        Gülpınar Mahallesi 37016 Sokak'ta gece saatlerinde Abdullah Yavuz (24), motosikletli ve henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

        Saldırganlar, Yavuz'u bıçakladıktan sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        - Üvey babasından hakkını helal etmesini istemiş

        Abdullah Yavuz'un üvey babası ve mahalle muhtarı Tahir Yesin, gazetecilere, gece uyurken oğlunun kapıyı açık bırakarak evden ayrıldığını fark ettiklerini söyledi.

        Yavuz'un dün helallik almak için muhtarlığa geldiğini anlatan Yesin, şunları kaydetti:

        "Elimi öptü ve helallik istedi. Neden diye sorduğumda ölüm kalım meselesi olduğunu söyledi ve hakkımı helal etmemi istedi. Ben de helal ettim. Saat 01.30'da 'Abdullah'ı vurdular' diye haber geldi. Kimin vurduğunu bilmiyoruz. 3 kişi motosikletle gelip sokakta çocuğu vuruyorlar."

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