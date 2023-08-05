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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 09:57
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı.

        Seyhan ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 450 gram eroin, 75,67 gram sentetik uyuşturucu, 1,38 gram esrar ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Polis, adreslerdeki şüpheliler E.D. ve M.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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