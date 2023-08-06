Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da otomobilin çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilin çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, Birol Abo idaresindeki 16 AIL 814 plakalı motosiklete, S.K'nin kullandığı 01 L 1718 plakalı otomobil çarptı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Birol Abo (27), kızı A.A. Abo (3) ve eşi Ayşe Hürü Abo (22) yaralandı.

        Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Hürü Abo kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı

        Benzer Haberler

        Adana'da iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Adana'da iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Otomobilin çarptığı motosikletteki anne öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
        Otomobilin çarptığı motosikletteki anne öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
        Adana'da alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
        Adana'da alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
        Yukatel Adana Demirspor, Amir Feratovic'i transfer etti
        Yukatel Adana Demirspor, Amir Feratovic'i transfer etti
        Pozantı Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlandı
        Pozantı Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlandı
        Tehlikeye aldırış etmeden bu kez de ağaçlara çıkıp sulama kanalına atladıla...
        Tehlikeye aldırış etmeden bu kez de ağaçlara çıkıp sulama kanalına atladıla...