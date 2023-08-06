Adana'da otomobilin çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, Birol Abo idaresindeki 16 AIL 814 plakalı motosiklete, S.K'nin kullandığı 01 L 1718 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Birol Abo (27), kızı A.A. Abo (3) ve eşi Ayşe Hürü Abo (22) yaralandı.
Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Hürü Abo kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.