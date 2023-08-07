Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan kişiye 11 yıl 3 ay hapis cezası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan kişiye 11 yıl 3 ay hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiline gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan kişi, 11 yıl 3 ay hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık M.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Barbaros Mahallesi'nde otomobiline gizlediği uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        M.Y. ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 3 ay hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!

        Benzer Haberler

        Saçını tarayıp keşif yaptı, camını kırdığı otomobilden para ve altın çaldı
        Saçını tarayıp keşif yaptı, camını kırdığı otomobilden para ve altın çaldı
        Adana'da iki fabrikada yangın (3)
        Adana'da iki fabrikada yangın (3)
        GÜNCELLEME - Adana'da geri dönüşümcüler sitesinde yangın çıktı
        GÜNCELLEME - Adana'da geri dönüşümcüler sitesinde yangın çıktı
        Adana'da iki fabrikada yangın (2)- Yeniden
        Adana'da iki fabrikada yangın (2)- Yeniden
        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
        ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN-1
        ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN-1