Adana'da otomobil park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
A.S.F'nin kullandığı 80 LC 117 plakalı otomobil, Ayşehoca Mahallesi'nde emniyet şeridine park eden tıra çarptı.
Tırın yanında bekleyen şoför Ali Alişan (53), savrulan otomobilin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan incelemede Alişan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü ise Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.