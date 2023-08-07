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        GÜNCELLEME 2 - Adana'da geri dönüşümcüler sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 13:30
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        GÜNCELLEME 2 - Adana'da geri dönüşümcüler sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve bitişikteki iş yerlerine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Sarıhamzalı Mahallesi Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına ve diğer iş yerlerine de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevrede önlem alınmasının ardından ekipler alevlere müdahale etti.

        - Yangından 18 iş yeri etkilendi

        Bölgeye giden Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, ekiplerden yangınla ilgili bilgi aldı.

        Elban, gazetecilere, yangının kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Arada bir kolonya tesisi var. Tesisteki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Şu anda hem belediyelerimizin itfaiye araçları hem Orman Bölge Müdürlüğümüzün arazözleri, helikopterlerimiz ve emniyetimizin 8 TOMA'sı ile yangına müdahale ediliyor. Henüz kontrol altına aldık diyemeyiz ancak yangının yan iş yerlerine ve diğer yerlere sıçrama ihtimali biraz daha azaldı. Müdahaleler yoğun şekilde devam ediyor."

        Çevre illerden talep edilen itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmeye başladığını dile getiren Elban, "Tek sevindirici taraf can kaybımız ya da yaralının olmaması. Şu an için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Daha fazla iş yeri ve alanın etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

        - Yangın kontrol altında

        Yangın, itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile Orman Bölge Müdürlüğü helikopterinin verdiği destekle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

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