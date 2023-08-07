Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "bölge talebe mesulü" hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz E.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık E.G. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık Z.T'nin ifadelerine yer verildi.

        E.G'nin sohbet toplantıları düzenlediğini belirten tanık, "Ben Çukurova Üniversitesini kazanınca örgüte ait dershanedeki hocam aracılığıyla benimle iletişime geçti. E.G. ile Adana'da buluştum. Beni örgüte ait eve kendisi yerleştirdi. E.G. örgüt içinde bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürütüyordu." beyanında bulundu.

        İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen E.G'nin "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı bilgisine yer verildi.

        Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, ByLock yazışmalarında adının geçtiği, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı belirtilen iddianamede, E.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı

        Benzer Haberler

        Adana'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yit...
        Adana'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yit...
        GÜNCELLEME 2 - Adana'da geri dönüşümcüler sitesinde çıkan yangın kontrol al...
        GÜNCELLEME 2 - Adana'da geri dönüşümcüler sitesinde çıkan yangın kontrol al...
        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası
        Adana'da iki fabrikada yangın (4)
        Adana'da iki fabrikada yangın (4)
        Adana'da otomobil park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Adana'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı