Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Yüreğir ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Çamlıbel Mahallesi Zambak Caddesi'nde, Ferhat Açmaz (20) idaresindeki 01 YY 566 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 01 MB 5118 plakalı kamyonete çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Açmaz ağır yaralandı.

        Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Açmaz, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Ferhat Açmaz'ın askerden izne geldiği ve akraba ziyaretinden dönüşünde kaza yaptığı belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı

        Benzer Haberler

        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
        GÜNCELLEME 2 - Adana'da geri dönüşümcüler sitesinde çıkan yangın kontrol al...
        GÜNCELLEME 2 - Adana'da geri dönüşümcüler sitesinde çıkan yangın kontrol al...
        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası
        Adana'da iki fabrikada yangın (4)
        Adana'da iki fabrikada yangın (4)
        Adana'da otomobil park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Adana'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı