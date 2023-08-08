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        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 00:52
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        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        İbrahim K. (33) idaresindeki 80 LB 764 plakalı otomobil, Mustafabeyli Mahallesi'nde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 F 1779 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü İbrahim K. ile aynı araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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