Adana'da 540 sikke ve ruhsatsız 4 silah ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 540 sikke ve ruhsatsız 4 silah ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlara karışan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince gerçekleştirilen operasyonda, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki adreslerinde 11 şüpheli yakalandı.
Adreslerde 540 sikke, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje, ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.
Polislerin ekip araçlarıyla bölgeye gidişi ve adreslerde arama yapması dronla görüntülendi.