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        Adana'da motokros sporcusu, yerli otomobil Togg'a karşı gösteri yarışı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:37
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        Adana'da motokros sporcusu, yerli otomobil Togg'a karşı gösteri yarışı yaptı
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        ADANA (AA) - Adana'da milli motokrosçu Yiğit Ali Selek, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in kullandığı Togg'a karşı yarıştı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kelaynak Havacılık Kulübü'nün pistinde gösteri yarışı düzenlendi.

        Etkinlikte, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un direksiyonuna geçen Kocaispir ile motosiklet kullanan sporcu Yiğit Ali mücadele etti.

        Yarış, beraberlikle sonuçlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaispir, Adanalı sporcuya belediye olarak destek olduklarını belirtti.

        Kocaispir, mücadelenin güzel geçtiğini ifade ederek, "Yiğit Ali, gerçekten umut vadeden bir sporcumuz. Kendisinden dünya şampiyonlukları bekliyor, spor hayatında başarılar diliyorum. Togg ise bizim yerli ve milli otomobilimiz. Her ikisiyle de gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Yiğit Ali de Togg ile yan yana yarışmanın gurur verici olduğunu kaydetti.

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