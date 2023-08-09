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        Yukatel Adana Demirspor-Osijek maçına doğru

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:50
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        Yukatel Adana Demirspor-Osijek maçına doğru
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        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Hırvatistan temsilcisi Osijek'in teknik direktörü Stjepan Tomas, "Hem ligde hem Avrupa'da iyi başladık. Biz de fırsat bekliyor ve turu geçmek istiyoruz." dedi.

        Tomas, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, yarın kendilerini zor bir maçın beklediğinin farkında olduklarını belirtti.

        Adana Demirspor'un gücünü bildiklerini, Başkan Murat Sancak'ın takımı ileriye götürdüğünü ifade eden Tomas, şunları dile getirdi:

        "Önemli bir takım. Önemli yatırım ve önemli transferler yapıyorlar. İyi bir takım. Bireysel, teknik iyi oyunculara sahip. Ama biz de fırsat bekliyoruz. Bizim de amacımız var. Biz iyi de çalıştık. Hem ligde hem Avrupa'da iyi başladık. Biz de fırsat bekliyor ve turu geçmek istiyoruz."

        Tomas, taraftar ve sıcak havaya dair soru üzerine, statta kendilerini bekleyen ambiyansı ve kentin hava şartlarını bildiğini belirterek, "Daha önce de Adana'ya geldim ama daha önce daha sıcak ve daha nemliydi. Bugün hava daha iyiydi. İnşallah yarın daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

        Toplantının ardından Osijek, son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı.

        Yukatel Adana Demirspor ile Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek.

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