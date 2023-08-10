Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan birinin ateş açması sonucu S.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.