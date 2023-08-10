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        Yukatel Adana Demirspor-Osijek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 20:06
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        Yukatel Adana Demirspor-Osijek
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        ADANA (AA) - Yukatel Adana Demirspor'un Hırvatistan'ın Osijek takımıyla kendi sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında hakem ve takım kadroları şöyle:

        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Goga Kikacheishvili, David Akhvlediani, Davit Gabisonia (Gürcistan)

        Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

        Osijek: Malenica, Drambayev, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Jugovic, Brlek, Nejasmic, Pusic, Mierez, Caktas.

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