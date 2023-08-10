Yukatel Adana Demirspor-Osijek

ADANA (AA) - Yukatel Adana Demirspor'un Hırvatistan'ın Osijek takımıyla kendi sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Goga Kikacheishvili, David Akhvlediani, Davit Gabisonia (Gürcistan)
Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye
Osijek: Malenica, Drambayev, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Jugovic, Brlek, Nejasmic, Pusic, Mierez, Caktas.